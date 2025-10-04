মাদকবিরোধী আন্দোলন

মাদকবিরোধী পরামর্শ

সচেতন থাকতে হবে যেন কেউ ধূমপানে আসক্ত না হয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
পরামর্শ দেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের প্রধান কাওসার আহমদ।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২২ সালের ১৭ অক্টোবর ময়মনসিংহ কমার্স কলেজ মিলনায়তনে মাদকবিরোধী এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে এই সভায় পরামর্শ দেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের প্রধান কাওসার আহমদ এবং একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পলাশ রায়। উক্ত সভা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

সভায় চিকিৎসক কাওসার আহমদ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘সিগারেট হচ্ছে মাদকাসক্তির প্রথম সিঁড়ি। কাজেই জীবনের শুরু থেকেই সচেতন থাকতে হবে যেন কেউ ধূমপানে আসক্ত না হয়। ধূমপানের আসক্তি এড়াতে নিজের মনোবল শক্ত রাখতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘কিশোর বয়স থেকে ধূমপান ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। সুস্থ জীবনযাপনের জন্য ধূমপানের অভ্যাস বাদ দিতে হবে। কৌতূহল বশত ধূমপান করে অনেকই পুরাদস্তুর ধূমপায়ী হয়ে যায়। ধূমপান ছাড়ার জন্য কোন প্রস্তুতির দরকার নেই। আপনার একটি সিদ্ধান্তই যথেষ্ট।’

