মাদকবিরোধী আন্দোলন

পরামর্শ সভা

‘সন্তানকে আত্মবিশ্বাসী করতে তার সিদ্ধান্তকে মূল্যায়ন করুন’

নিজস্ব প্রতিবেদক
‘সন্তানকে পড়াশোনায় মনোযোগী করতে কী করবেন? - শীর্ষক পরামর্শ সভার আলোচন ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। ২০২৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর প্রথম আলো ট্রাস্ট আয়োজিত অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান ‘সন্তানকে পড়াশোনায় মনোযোগী করতে কী করবেন?’—এ বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

সভায় ডা. ফারজানা বলেন, ‘অনেক অভিভাবক আছেন যারা নিজেদের ইচ্ছা পূরণের সিঁড়ি হিসেবে সন্তানকে ব্যবহার করতে চান। এটা কোনোভাবেই ঠিক নয়। বরং ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে ছোট সিদ্ধান্তগুলো নিতে শেখান। যেমন সে কী পড়বে—এসব তাকেই ভাবতে দিন। সন্তানের সিদ্ধান্তকে মূল্যায়ন করা হলে সে আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠবে। আর নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকলে পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া সহজ হবে। মনে রাখবেন, প্রতিটি শিশুর মধ্যেই কোনো না কোনো প্রতিভা থাকে। কেউ ভালো গান গায়, কেউ ভালো ক্রিকেট খেলে, কেউ গণিতে খুব ভালো। সুতরাং প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাশাপাশি তাকে তার পছন্দের বিষয় শিখতে সাহায্য করুন।’

