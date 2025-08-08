‘বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরিতে সন্তানের সঙ্গে যোগাযোগটা বাড়াতে হবে’

মাদকবিরোধী পরামর্শ
‘বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরিতে সন্তানের সঙ্গে যোগাযোগটা বাড়াতে হবে’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। গত ২৬ জুন ২০২৫ আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবসে প্রথম আলো কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। সভার আলোচক ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক (সাইকিয়াট্রি) ডা. মোহাম্মদ জোবায়ের মিয়া এবং সিটি হাসপাতাল লিমিটেডের সিনিয়র সাইকোথেরাপিস্ট ও কনসালট্যান্ট মাহমুদা মুহসিনা বুশরা। সন্তানকে মাদকমুক্ত করতে পরিবারের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন তাঁরা। উক্ত সভার আলোচনা থেকে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর তুলে ধরা হলো।
সন্তানের সঙ্গে বাবা-মায়ের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের গুরুত্ব কতটুকু? এর উত্তরে ডা. মোহাম্মদ জোবায়ের মিয়া বলেন, ‘আমাদের বাবা-মায়েদের আমি বলব যে, আমাদের অতিরিক্ত অনুসন্ধিৎসু মনোভাব থেকে বের হয়ে আসতে হবে। সন্তানদের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে আমরা আসলে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করে ফেলি। ছেলেমেয়েরা তখন মনে করে তাকে সিসি ক্যামেরার মধ্যে রেখেছে। কেউ সারাক্ষণ তার ওপর নজর রাখছে। যেটা তার স্বাভাবিক চলাফেরার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এটা না করে তাদের আমরা স্পষ্ট করে জানাব যে, তার কাছে আসলে আমরা কি চাই। যেমন সান্ধ্যকালীন আইন যেটা আমরা ভোগ করে এসেছি সেটা তার ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে কিনা। তাকে বোঝাতে হবে সন্ধ্যার পরে বাইরে গেলে কি হতে পারে। এর কুফল আসলে কি, সেটা তাকে খোলামেলাভাবে জানাতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘ধূমপান এবং মাদকের কুফল সম্পর্কে তাকে জানাতে হবে। যাতে তারা সচেতন হতে পারে। আপনি আপনার সন্তানকে কতটা ভালোবাসেন সেটা তাকে জানাতে হবে। পরিবারে তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। মোটকথা তাদের সঙ্গে যোগাযোগটা বাড়াতে হবে। যাতে তাদের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়।’