প্রযুক্তি আসক্তির সঙ্গে কি মাদকাসক্তির কোনো সম্পর্ক আছে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৫ সালের ২৫ মে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। তিনি ‘প্রযুক্তি আসক্তির ভয়াবহতা: অভিভাবকের সচেতনতা’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
প্রযুক্তি আসক্তির সাথে কি মাদকাসক্তির কোনো গভীর সম্পর্ক আছে? এমন প্রশ্নের উত্তরে ডা. সরদার আতিক বলেন, ‘আসক্তি মূলত একটি ভাইরাসের মতো। এটি যখন একবার মস্তিষ্কে ঢুকে পড়ে, তখন সেটি আপনার জীবনের অর্থ বদলে দেয়। ব্রেন সার্কিটে মাদকের আনন্দ এবং প্রযুক্তির আনন্দ একই জায়গা থেকে আসে। যখন একজন কিশোর পড়াশোনা বা সৃজনশীল কাজ বাদ দিয়ে শুধু টিকটকে ‘লাইক’ বা ভিডিওর পেছনে দৌড়ায়, তখন তার মস্তিষ্কের রিওয়ার্ড সেন্টার হ্যাক হয়ে যায়। এই অবস্থা তাকে খুব সহজেই মাদকের দিকেও ধাবিত করতে পারে। আসক্তি মূলত মানুষের সুন্দর জীবনবোধকে ধ্বংস করে দেয়।’