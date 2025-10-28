মাদকবিরোধী আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক
মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় গত ২ আগস্ট ১৭১তম প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল এবং মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার পরামর্শ প্রদান করেন। ‘সন্তানের মনের সংকটে অভিভাবকের করণীয়’—এই বিষয়ের ওপর পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

পরামর্শ দিচ্ছেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার। পাশে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল।

সভায় সন্তানের মুঠোফোন আসক্তির বিষয়ে ডা. মেখলা সরকার বলেন, ‘মুঠোফোন থাকলে বইয়ের প্রতি শিশুরা আগ্রহী হবে না। শিশু বয়সে কোনটা সঠিক, কোনটি ভুল—এই জ্ঞান থাকে না। এই সময়টা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে পরিবারের কিছু নিয়মকানুন চালু থাকতে হবে। মুঠোফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। এটা সন্তান মানতে চাইবে না, তবে একটা পর্যায়ে মেনে নেবে। সমস্যার সমাধান না হলে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।’

