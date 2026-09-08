মাদকবিরোধী আন্দোলন

বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক পরিবর্তন ও অভিভাবকদের ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকরী অধ্যাপক ডা. জোবায়ের মিয়া।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় ৩০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৮০ তম অনলাইন পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকরী অধ্যাপক ডা. জোবায়ের মিয়া। এইবারের বিষয়টি ছিল—‘সন্তানের মন বোঝার উপায়।’ অনুষ্ঠানটি সাক্ষাৎকার আকারে তুলে ধরা হলো। উক্ত অনুষ্ঠানের আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

বয়ঃসন্ধিকালে বা সন্তান বড় হওয়ার সময় তাদের মানসিক জগতে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে, যা অভিভাবকদের বোঝা প্রয়োজন?

এর উত্তরে ডা. জোবায়ের মিয়া বলেন, ‘বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও সত্তা জাগ্রত হয়। তারা তখন একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে নিজের পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশ করার অধিকার চায়। অভিভাবক হিসেবে আমরা অনেক সময় অতি স্নেহের কারণে বা তাদের 'বাচ্চা' ভেবে তাদের এই অধিকার বা মতামতকে এড়িয়ে যাই। পরিবারে কোনো সিদ্ধান্তের সময় মতামত গুরুত্ব না পেলে তাদের মধ্যে একধরনের ক্ষোভ তৈরি হয় এবং সেখান থেকেই অভিভাবকদের সাথে 'জেনারেশন গ্যাপ' বা মানসিক দূরত্বের সৃষ্টি হয়। সুতরাং অভিভাবকদের এই বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।’

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