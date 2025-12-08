ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন মেধাবী সাকিবের

স্বপ্ন দেখা
ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন মেধাবী সাকিবের
প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার দ্বিতীয় শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থী মোঃ সাকিব আল মাহমুদ স্বপ্ন দেখে একজন আদর্শ ডাক্তার হওয়ার। তার এই স্বপ্ন শুধু নিজের জন্য নয়, বরং এই অবহেলিত চরাঞ্চলের এবং দেশের মানুষের সেবা করার জন্য। কুড়িগ্রাম জেলার ঘোগাদহ ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রাম প্রথম আলো চরের (দুধকুমর ও ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্তী গ্রাম) বাসিন্দা সাকিব। সে প্রাক-প্রাথমিক থেকে পড়াশোনা করছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। তার বিশ্বাস, তৃতীয় শ্রেণিতেও সে প্রথম হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি সে কবিতা আবৃত্তি, ছবি আঁকা ও সুন্দর হাতের লেখার চর্চা করে। তার আশেপাশের অসুস্থ মানুষদের দেখে তার মনে এই স্বপ্ন জেগে উঠেছে বলে জানায়।
সাকিবের বাবা আব্দুল সাত্তার একজন কৃষক এবং মা মোছাঃ শরিফা বেগম গৃহিণী। ছেলেকে ডাক্তার বানানোর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য বাবা-মা ও শিক্ষকেরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সাকিবের মা শরিফা বেগম আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন, ' নিজের হয়তো ডাক্তার হওয়ার সুযোগ হয়নি, কিন্তু ছেলের মধ্যে তিনি সেই সম্ভাবনা দেখতে পান। আমরা দিনরাত কষ্ট করলেও তার পড়শুনার জন্য যা কিছু দরকার সবই জোগাব।' প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক জনাব আজিজুল হক সাকিবের প্রশংসা করে বলেন, সে খুবই মেধাবী শিক্ষার্থী, তার হাতের লেখা খুব চমৎকার। আমি দোয়া করি সাকিব যেন একজন মানবিক ডাক্তার হয়ে তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারে।