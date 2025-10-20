বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালন

দিবস পালন
বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালন
রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার বাবুডাইং আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীদের নিয়ে গত ১৯ অক্টোবর দুপুরে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা সামার ইনস্টিটিউট অব লিংগুয়েস্টিক (এসআইএল) ইন্টারন্যাশনাল এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এসময় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আবর্জনা জমা রাখার জন্য দুটি বড় ডাস্টবিনও উপহার দেওয়া হয়।
দুপুর ১২টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জের এরিয়া ম্যানেজার নিকোলাস মুর্মু, এরিয়া সুপারভাইজার ইসরাইল হাসদা, চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আনোয়ার হোসেন, বরেন্দ্র কৃষি উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী মুনজের আলম মানিক, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলী উজ্জামান নূর। এসময় শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে হাত-ধোয়ার নিয়ম-কানুন হাতে-কলমে শিখিয়ে দেওয়া হয়।
বক্তারা বলেন, আমরা যদি সঠিকভাবে হাত ধোয়ার নিয়ম জানি ও মেনে চলি, তবে আমরা সহজে রোগে আক্রান্ত হবো না। জীবানুমুক্ত হাতে খাবার খেতে হলে অবশ্যই আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে সঠিকভাবে হাত ধুতে হবে। হাত ধোয়ার সময় সাবান ব্যবহার করতে হবে। বেশী করে পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে। তাহলেই অনেক রোগজীবাণু থেকে বাঁচা যাবে। তাই সকলকেই এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।