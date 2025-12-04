লেখাপড়া শেষ করে উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্ন লাবিবের

স্বপ্ন দেখা
লেখাপড়া শেষ করে উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্ন লাবিবের
প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত দমদমিয়া আলোর পাঠশালার পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী রিজভী রহমান লাবিব। লাবিবের চোখে শুধু ভালো ফলাফলের স্বপ্ন নয়, আছে সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হওয়ার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা। লাবিব তার পরিবারের বড় ছেলে। মো. ইব্রাহিম ও লাইলা বেগম দম্পতির ৫ সন্তানের (দুই ভাই ও তিন বোন) মধ্যে লাবিব বড়। সাত সদস্যের পড় পরিবারের অভাবের সংসার। বাবা চা-পানসহ একটি ছোট মুদির দোকান চালান। লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কুলের পর বাবার দোকানে বসতে হয় লাবিবকে। ভালোভাবে পড়াশোনা শেষ করে মানুষের মতো মানুষ হতে চায় লাবিব। তার লক্ষ্য একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়ার।
লাবিব জানায়, ‘আমাদের অজ গ্রামে প্রথম আলো ট্রাস্ট স্কুলটা না করলে হয়তো আমিসহ আমার ছোট ভাই ও বোনের লেখাপড়া করার স্বপ্নটা অনেক আগেই শেষ হয়ে যেতো। কারণ দূরে গিয়ে লেখাপড়া করানোর মতো আমার বাবার সামর্থ্য নেই। এই স্কুলের কল্যাণে আমার লেখাপড়া করতে পারছি। আমার ইচ্ছা, ভালোভাবে পড়াশোনা করে একদিন বড় ব্যবসায়ী হব।’
লাবিবের বাবাও তার ছেলের সহযোগিতা ও আগ্রহের জন্য গর্বিত। তিনি প্রথম আলো ট্রাস্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘আপনারা আমার বাচ্চাগুলোকে মানুষ করতেছেন। আল্লাহ যেন ট্রাস্টের মহৎ কর্মগুলোকে যুগ যুগ ধরে বাঁচায় রাখে। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।