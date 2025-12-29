বৃত্তি পরীক্ষা
বৃত্তি পরীক্ষায় আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ
রাজশাহী আলোর পাঠশালা ও গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালা থেকে মোট আটজন কৃতী শিক্ষার্থী ২০২৫ সালের বৃত্তি ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। রাজশাহী আলোর পাঠশালার অষ্টম শ্রেণীর তিনজন ছাত্রী সুমাইয়া আক্তার, হাফিজা খাতুন, ও মনিকা আক্তার ২০২৫ এর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এই শিক্ষার্থীরা নিয়মিত অধ্যয়ন, অসাধারণ শৃঙ্খলা ও দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। রাজশাহী আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক বলেন, এই বৃত্তি পরীক্ষা তাদের জ্ঞান, মননশীলতা ও পরিশ্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন, যা তাদের শিক্ষাজীবনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।
অন্যদিকে, গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালার পাঁচজন শিক্ষার্থী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা হলো কেয়া খাতুন, উম্মে সালমা, দীপা দাস, শুভ্র দাস ও তানভীরুল ইসলাম। গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক সকালের কাছে তাদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন। সেই সাথে তিনি শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে পড়াশোনার সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রথম আলো ট্রাস্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।
উভয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই আশাবাদী যে শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আলোর পাঠশালার সুনাম আরও উজ্জ্বল করবে। পরীক্ষার হলে ধৈর্য, একাগ্রতা ও সততার সঙ্গে উত্তর প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের সর্বোচ্চ সক্ষমতার প্রকাশ ঘটাবে। ফলাফল যাচাইয়ের ভিত্তিতে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় হবে এবং এই প্রচেষ্টা তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনের যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আলোর পাঠশালার পক্ষ থেকে এই সকল পরীক্ষার্থীদের সার্বিক সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হয়েছে।