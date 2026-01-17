আলোর পাঠশালায় শিক্ষকতার সুযোগ

নিয়োগ
আলোর পাঠশালায় শিক্ষকতার সুযোগ
বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে বহুদিন শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি, এ রকম অবহেলিত কয়েকটি এলাকায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দিচ্ছে প্রথম আলো ট্রাস্ট। সামিট গ্রুপের আর্থিক সহায়তায় প্রথম আলো ট্রাস্টের পরিচালনায় সারা দেশে ‘আলোর পাঠশালা’ নামে ৮ টি স্কুলের মধ্যে ২টি স্কুলে মোট ৩ জন সহকারী শিক্ষক ও ১ জন খন্ডকালীন শিক্ষক নেওয়া হবে।
বাবুডাইং আলোর পাঠশালা:
পদ: সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি ১ জন) ও বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় (খন্ডকালীন ১ জন) শিক্ষক নেওয়া হবে।
যোগ্যতা: সহকারী শিক্ষক পদে আবেদনের জন্য স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি/সমমান বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদানে পারদর্শী হতে হবে। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, বিএড ডিগ্রি কিংবা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রার্থীর শিক্ষাজীবনে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ/সমমান ফলাফল গ্রহণযোগ্য নয়। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
খন্ডকালীন শিক্ষকের ক্ষেত্রে ডিগ্রি অধ্যয়নরত/ অনার্স/সমমান অথবা ডিগ্রি পাশ হতে হবে। প্রার্থীর শিক্ষাজীবনে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ/সমমান ফলাফল গ্রহণযোগ্য নয়। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালা:
পদ: সহকারী শিক্ষক (বাংলা ১ জন ও বিজ্ঞান ১ জন) এবং ১ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ও ১ জন নৈশপ্রহরী
যোগ্যতা: সহকারী শিক্ষক পদে আবেদনের জন্য স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি/সমমান বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদানে পারদর্শী হতে হবে। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, বিএড ডিগ্রি কিংবা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রার্থীর শিক্ষাজীবনে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ/সমমান ফলাফল গ্রহণযোগ্য নয়। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর: আবেদনের জন্য স্বীকৃত কলেজ থেকে বিএ/বিকম/বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রার্থীর শিক্ষাজীবনে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ/সমমান ফলাফল গ্রহণযোগ্য নয়।
নৈশপ্রহরী: আবেদনের জন্য প্রার্থীকে অষ্টম শ্রেণি পাস হতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, তিন কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপিসহ সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় (বাবুডাইং, গোদাগাড়ী, রাজশাহী), প্রধান শিক্ষক প্রথম আলো চর (ঘোদাদহ, সদর,কুড়িগ্রাম) আলোর পাঠশালায় সরাসরি/ডাকযোগে আগামী ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ এর মধ্যে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। এই নিয়োগ–সংক্রান্ত আরও তথ্য জানতে ই- মেইলে ([email protected]) যোগাযোগ করা যাবে।
যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রধান শিক্ষক,বাবুডাইং আলোর পাঠশালা, বাবুডাইং, গোদাগাড়ী, রাজশাহী। যোগাযোগের মুঠোফোন নম্বর: ০১৭৩৮৩৪৯৬৫৫ ও ই-মেইল: [email protected]।
প্রধান শিক্ষক, প্রথম আলো চর, আলোর পাঠশালা, ঘোদাদহ, সদর,কুড়িগ্রাম। যোগাযোগের মুঠোফোন নম্বর: ০১৭৬৩০৯৭২৬৪ ও ই-মেইল: [email protected]।