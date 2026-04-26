রাজশাহী আলোর পাঠশালায় সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে

কর্মসূচি পালন
রাজশাহী আলোর পাঠশালায় সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে
প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত রাজশাহী আলোর পাঠশালায় গত ২৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বিদ্যালয় পর্যায়ে একটি সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। RHSTEP – অপরাজেয় তারুণ্য, রাজশাহী ইউনিটের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য ছিল- ' সচেতন তরুণই গড়ে তোলে সমতা, স্বাস্থ্য ও টেকসই ভবিষ্যৎ' । এতে নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।
শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রজনন স্বাস্থ্য (SRHR), মানসিক স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, জেন্ডার সমতা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং নেতৃত্ব বিকাশ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সেশন পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অপরাজেয় তারুণ্য, রাজশাহীর প্রজেক্ট অফিসার দিপ্তী সরকার। তিনি SRHR ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বয়ঃসন্ধিকালীন পুষ্টিকর খাদ্যের গুরুত্ব তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের সচেতন করেন। কর্মসূচিটি সঞ্চালনা করেন অপরাজেয় তারুণ্য, রাজশাহীর ইয়ুথ অফিসার মোঃ ফরিদুল ইসলাম। তিনি মানবাধিকার বিষয়ক সেশনে তরুণদের অধিকার, দায়িত্ব এবং সামাজিক ভূমিকা নিয়ে কথা বলেন। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও পরিবেশ রক্ষায় শিক্ষার্থীদের করণীয় বিষয়গুলোও তিনি তুলে ধরেন।
অন্যান্য সেশন পরিচালনাকারীদের মধ্যে মেন্টর সানজিদা আক্তার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও মাসিককালীন পরিচর্যা বিষয়ে বার্তা প্রদান করেন। মেন্টর নুরুল ইসলাম নেতৃত্ব উন্নয়ন, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং দলগত কাজের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অংশগ্রহণমূলক সেশন পরিচালনা করেন। কর্মসূচির শেষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি কুইজ সেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষার্থীরা এটিকে তথ্যবহুল ও উপকারী উল্লেখ করে ভবিষ্যতে এমন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানায়। সার্বিকভাবে, এই কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, ইতিবাচক মনোভাব গঠন এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।