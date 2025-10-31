টাইফয়েড টিকা পেল গুড়িহারি-কামদেবপুর আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা

টিকা
টাইফয়েড টিকা পেল গুড়িহারি-কামদেবপুর আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা
নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায় প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা পেল টাইফয়েড টিকা। গত ২৯ অক্টোবর, বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাঝে এ টিকা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় এ টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ।
আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীদের টিকা প্রদান করেন নিয়ামতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের স্বাস্থ্য সহকারী নার্গিস আরা, মোসা. রদিফা, মোসা. আফসানা ও ভ্যাক্সিনেটর মো. তরিকুল ইসলাম তন্ময়।
গত ১২ অক্টোবর থেকে দেশব্যাপী শুরু হয়েছে টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে টিকা দেওয়া হচ্ছে। টিকার ডোজ শূন্য দশমিক পাঁচ এমএল। এ টিকার ডোজ একটি। এ টিকা দিতে হয় বাহুর ওপরের বহিরাংশের মাংসপেশিতে।
গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালার ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ১১৮ জন শিক্ষার্থী টিকা গ্রহণ করেছে। টিকা দেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা সুস্থ ও স্বাভাবিক আছে।
টিকা প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজিত দাস, সহকারী শিক্ষক মো. রাকিবুল ইসলাম, মোসলেমা খাতুন ও নার্গিস খাতুন প্রমুখ।