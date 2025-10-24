বড় হয়ে গাইনী বিশেষজ্ঞ হওয়ার স্বপ্ন সানিকার

স্বপ্ন দেখা
বড় হয়ে গাইনী বিশেষজ্ঞ হওয়ার স্বপ্ন সানিকার
লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় প্রথম আলো ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থী সানিকা আক্তার। তার বাবা মো. ইসমাইল পেশায় একজন দিনমজুর। অন্যের জমিতে মজুরি খেটে কোনো রকমে তাদের সংসার চলে। তার মধ্যে দুই ছেলে ও এক মেয়ের লেখাপড়া করছে। তাদের খরচ বহন করতে হিমশিত খেতে হয় তাকে। তারপরও তিনি ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন।
অন্যদিকে সানিকা আক্তারের মা ফাতেমা আক্তার একজন গৃহিণী। মা হিসেবে তিনি খুবই সচেতন। তিনি সব সময় তাঁর সন্তানের পড়াশোনা খোঁজ খবর রাখেন। নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য তার সন্তানের খেয়াল রাখেন। তাঁদের
তিন সন্তানের মধ্যে সানিকা আক্তার হচ্ছে মেজো। সে মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালার চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী। তার রোল নম্বর ০১। সে লেখাপড়ায় খুবই মেধাবী এবং লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা, গান, গজল, ও নৃত্য প্রতিযোগিতাতেও পারদর্শী।
সানিকার স্বপ্ন, ভালোভাবে পড়াশোনা করে একদিন চিকিৎসক হবে। গাইনী, স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ হয়ে তার পাড়া প্রতিবেশী ও চিকিৎসা বঞ্চিত ধীবর জনগোষ্ঠীর মা ও বোনদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা প্রদান করবে। একই সঙ্গে এই জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেবে। এই স্বপ্ন পূরণে এখন থেকেই মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করছে বলে জানায় সানিকা আক্তার।