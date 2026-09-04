দিনে পড়ালেখা রাতে বাইক রাইডিং, এসএসসিতে বরকতের জয়

সাফল্য
দিনে পড়ালেখা রাতে বাইক রাইডিং, এসএসসিতে বরকতের জয়
পারিবারিক ও আর্থিক প্রতিকূলতাকে জয় করে ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৩.২৮ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে মো. বরকত উল্যা। সে প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালার প্রাক্তন শিক্ষার্থী। দিনে পড়ালেখা আর রাতে রাইড শেয়ারিং করে উপার্জনের মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন করেছে সে।
বরকতের শৈশবেই বাবা মো. শাহাজাহান পরিবার ছেড়ে অন্য জায়গায় নতুন সংসার শুরু করেন। মা বকুল বেগম গৃহিণী হওয়ায় খুব অল্প বয়সেই বরকতের কাঁধে এসে পড়ে পুরো পরিবারের দায়িত্ব। সংসারের খরচ ও নিজের পড়াশোনা চালিয়ে নিতে সে রাতের বেলা মোটরবাইক রাইড শেয়ারিং শুরু করে। সারা রাতের ক্লান্তি কাটিয়ে ভোরের আলো ফুটতেই সে আবার বসে যেত বই-খাতা নিয়ে।
বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বরকতের এই ফলকে তার সততা ও হাড়ভাঙা পরিশ্রমের অনন্য দলিল বলে অভিহিত করেছেন। ফলাফল প্রকাশের পর অশ্রুসজল চোখে মা বকুল বেগম বলেন, ‘ওর বাবা চলে যাওয়ার পর আমি একা হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ছেলে দিন-রাত কষ্ট করে আজ আমাদের কষ্টের প্রতিদান দিয়েছে।’
ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে একটি ভালো চাকরির মাধ্যমে মায়ের সব দুঃখ ঘোচাতে চায় বরকত। সমাজের বিত্তবান ও শিক্ষানুরাগী মানুষের সহযোগিতা পেলে তার স্বপ্ন পূরণ সহজ হবে জানায় সে। বরকত এগিয়ে যাক, স্বপ্ন পূরণ করুক-- এটা আমাদের প্রত্যাশা।