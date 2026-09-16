অভাবকে জয় করে এসএসসিতে সফল শিহাব আলী

এগিয়ে যাওয়া
অভাবকে জয় করে এসএসসিতে সফল শিহাব আলী
অভাব-অনটন আর নানা প্রতিকূলতায় যেখানে পড়াশোনা করাই অনিশ্চিত সেখানে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে শিহাব আলী মনি। প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত রাজশাহী আলোর পাঠশালার এই শিক্ষার্থী এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে মানবিক বিভাগে জিপিএ- ৩.০৬ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। আর্থিক অনিশ্চয়তাকে জয় করে এখন কলেজে পড়ার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে। ভবিষ্যতে দেশ ও মানুষের সেবা করার পাশাপাশি পরিবারের দীর্ঘদিনের দারিদ্র্য দূর করাই তার মূল লক্ষ্য।
মনির পরিবারে রয়েছে এক ভাই ও এক বোন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার বাবা, যিনি অটো চালিয়ে কোনোমতে সংসারের চাকা সচল রাখেন। স্বল্প আয়ের এই সংসারে দুই সন্তানের লেখাপড়ার খরচ চালানো ছিল মারাত্মক কঠিন। নিত্যদিনের টানাটানির মধ্যেও মনির প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ তাকে কখনো থামতে দেয়নি। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে রাজশাহী আলোর পাঠশালায় পড়ালেখা করা মনি শত বাধা সত্ত্বেও নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে এই সাফল্য অর্জন করেছে।
নিজের অনুভূতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানিয়ে মনি বলে, ‘একটি ভালো চাকরি করে দেশ ও মানুষের সেবা করতে চাই। আমাদের পরিবারের যে অভাব-অনটন রয়েছে, তা দূর করে বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফোটানোই আমার মূল স্বপ্ন।’
মনির মতো সুবিধাবঞ্চিত ও নিম্নআয়ের পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার আলো ছড়াতে কাজ করে যাচ্ছে রাজশাহী আলোর পাঠশালা। সমাজের প্রান্তিক শিশুদের জন্য শিক্ষার দুয়ার খুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শেখাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।
উল্লেখ্য, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার পথ সুগম করতে এই মানবিক উদ্যোগ পরিচালনা করছে প্রথম আলো ট্রাস্ট। দারিদ্র্য যেন কোনো শিশুর শিক্ষার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়—সেই লক্ষ্যে ট্রাস্টের এই ধারাবাহিক প্রয়াস মনিদের মতো অসংখ্য শিক্ষার্থীর জীবন বদলে দিচ্ছে।