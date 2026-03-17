মায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত মিম: স্বপ্ন দেখেন মানুষ গড়ার কারিগর হওয়ার

স্বপ্ন
মায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত মিম: স্বপ্ন দেখেন মানুষ গড়ার কারিগর হওয়ার
ভোলার দৌলতখান উপজেলার বিচ্ছিন্ন জনপদ মদনপুর। এই চরাঞ্চলেই বেড়ে উঠছে এক স্বপ্নবাজ কিশোরী মিম আক্তার। প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত 'মদনপুর আলোর পাঠশালা'র মেধাবী এই শিক্ষার্থীর জীবনের লক্ষ্য আর দশজনের চেয়ে আলাদা। সে বড় হয়ে একজন আদর্শ শিক্ষক হতে চায়, ঠিক তার মায়ের মতো।
মিম আক্তারের মা একজন সরকারি চাকুরিজীবী ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষিকা। মায়ের পেশাগত কারণে মদনপুরেই তাদের বসবাস। ছোটবেলা থেকেই মায়ের শিক্ষকতা জীবন এবং শিক্ষার্থীদের জীবন বদলে দেওয়ার ক্ষমতা খুব কাছ থেকে দেখেছে মিম। সেই থেকেই তার মনে শিক্ষক হওয়ার সুপ্ত বাসনা দানা বাঁধে।
মদনপুর আলোর পাঠশালার শিক্ষকরা জানান, মিম শুধু পড়াশোনাতেই নয়, আচরণেও অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র। সহপাঠীদের সাহায্য করা এবং যেকোনো বিষয় গুছিয়ে বলার সহজাত দক্ষতা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে।
নিজের স্বপ্ন নিয়ে মিম বলে, "মায়ের মুখে যখন সফল শিক্ষার্থীদের গল্প শুনি, তখন অন্যরকম রোমাঞ্চ অনুভব করি। আমিও চাই একদিন আমার ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের কল্যাণে কাজ করবে এবং আমি তাদের আলোর পথ দেখাব।" মিমের কাছে শিক্ষকতা কেবল একটি পেশা নয়, বরং সমাজকে আলোকিত করার একটি মহান ব্রত। মদনপুরের সাধারণ এক কিশোরীর এই অসাধারণ স্বপ্ন পূরণ হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।