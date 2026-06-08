স্বপ্ন যখন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার

এগিয়ে চলা
স্বপ্ন যখন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার
বাংলাদেশের প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে শিক্ষা গ্রহণ করা অনেক সময়ই কঠিন হয়ে পড়ে। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও কিছু শিক্ষার্থী নিজেদের স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলে। তেমনই একজন শিক্ষার্থী হলো তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র মোঃ মেরাজ ইসলাম । সে পড়ে প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালা-এ। ছোটবেলা থেকেই মোঃ মেরাজ ইসলাম এর স্বপ্ন সে বড় হয়ে একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার হবে এবং দেশের উন্নয়নে কাজ করবে।
মোঃ মেরাজ ইসলাম এর বাড়ি নদীভাঙন কবলিত একটি চরে। পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো নয়। তার বাবা একজন দিনমজুর এবং মা গৃহিণী। সংসারে অভাব থাকলেও মেরাজের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ কখনো কমেনি। প্রতিদিন নানা কষ্ট সহ্য করে সে স্কুলে আসে এবং মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে। বিশেষ করে গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে তার আগ্রহ অনেক বেশি।
মোঃ মেরাজ ইসলাম জানায়, ছোটবেলায় গ্রামের ভাঙা রাস্তা, দুর্বল সেতু এবং মানুষের দুর্ভোগ দেখে তার মনে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছা জাগে। সে চায় ভবিষ্যতে এমন সব উন্নয়নমূলক কাজ করতে, যাতে গ্রামের মানুষ ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারে এবং নিরাপদ জীবন পায়। মোঃ মেরাজ ইসলাম এর এই স্বপ্ন শুধু তার নিজের নয়; এটি তার পরিবার ও গ্রামের মানুষেরও আশা। চরাঞ্চলের সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে একজন শিক্ষার্থী যখন বড় স্বপ্ন দেখে, তখন সেটি অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করে। মেরাজ বিশ্বাস করে, কঠোর পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাস থাকলে কোনো বাধাই মানুষকে থামিয়ে রাখতে পারে না।