দিবস পালন
শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মধু পূর্ণিমা ও ঐতিহ্যবাহী নতুন ফলের উৎসব উদযাপন
পাহাড়ি পরিবেশ ও সামাজিক সম্প্রীতির মেলবন্ধনে বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলার কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর উদযাপন করেছে তাদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব মধু পূর্ণিমা ও ঐতিহ্যবাহী নতুন ফলের উৎসব। উৎসবের দিন সকালে শিক্ষার্থীরা নতুন ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে নিজ নিজ স্থানীয় বিহারে সমবেত হয়। সেখানে শুরুতেই বিশ্বশান্তি, সকল প্রকার রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি এবং মানবজাতির মঙ্গল কামনায় পরম বুদ্ধের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন, পদ্ম ও শাপলা ফুল দান এবং পঞ্চশীল গ্রহণের মাধ্যমে সূচনা ঘটে মূল ধর্মীয় আচারের।
পরবর্তীতে বিহারের ধর্মীয় গুরু 'ভান্তে' উপস্থিত শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মদেশনা প্রদান করেন। দেশনায় গৌতম বুদ্ধের জীবনে মধু পূর্ণিমার ঐতিহাসিক গুরুত্ব, দানশীলতা ও নৈতিকতার বার্তা তুলে ধরা হয়। বুদ্ধের পারিলেয়্য বনে অবস্থানকালীন হস্তী ও বানর কর্তৃক মধু ও ফল দানের অনন্য দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনে ক্ষমা, অহিংসা ও নৈতিক আদর্শ অনুশীলনের আহ্বান জানানো হয়।
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাশাপাশি নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল ভাবাদর্শ, নৈতিক মূল্যবোধ এবং উৎসবের তাৎপর্য বোঝা একটি সমৃদ্ধ মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত জরুরি। এই আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে, অন্যদিকে তেমনি ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে নতুন উদ্যমে পাঠদানে মনোনিবেশ করার প্রেরণা পেয়েছে।