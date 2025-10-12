বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

টিকাদান কর্মসূচী
বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত
রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত বাবুডাইং আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা পেল টাইফয়েড টিকা। রোববার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাঝে এ টিকা দেয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় এ টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ।
আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীদের টিকা প্রদান করেন গোদাগাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সহকারী পরিদর্শক আব্দুল হায়েক ও স্বেচ্ছাসেবক (ভিএইচভি) মো. বাদল। আব্দুল হায়েক বলেন, ‘আজ থেকে দেশব্যাপী শুরু হয়েছে টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে নিজ বিদ্যালয়ে টিকা দেয়া হবে। টিকার ডোজ শুন্য দশমিক পাঁচ এমএল। এ টিকার ডোজ একটি। এ টিকা দিতে হয় বাহুর উপরের বহিরাংশের মাংশপেশীতে। টিকা দেয়ার পর যদি কোন প্রকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীকে বিষয়টি অবহিত করতে হবে। প্রয়োজনে টিকা গ্রহীতাকে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।'
টিকা প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলী উজ্জামান নূর, সহকারী প্রধান শিক্ষক শংকর চন্দ্র দাস, সিনিয়র শিক্ষক লুইশ মুর্মুসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।