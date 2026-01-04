আলোর পাঠশালা

উদ্যোগ গ্রহণ

দমদমিয়া আলোর পাঠশালায় ‘শিক্ষার আলো সহায়তা স্টোর’ উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী রাজেশ কুমার কানু ফিতা কেটে ‘শিক্ষার আলো সহায়তা স্টোর’ উদ্বোধন করেন।

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার দমদমিয়া আলোর পাঠশালায় হতদরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনা মূল্যে শিক্ষা সরঞ্জাম বিতরণের লক্ষ্যে ' শিক্ষার আলো সহায়তা স্টোর' উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ১ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী রাজেশ কুমার কানু ফিতা কেটে এই মহতী উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেন। প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত এই পাঠশালাটি ২০২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে দমদমিয়া এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা প্রদান করছে। এই এলাকার ৩১২টি পরিবারের প্রধান জীবিকা ছিল নাফ নদীতে মাছ ধরা। দীর্ঘদিন মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার কারণে পরিবারগুলোর আর্থিক অবস্থা নাজুক হওয়ায় অনেক অভিভাবকই তাদের সন্তানদের শিক্ষা সরঞ্জাম কিনে দিতে পারছিলেন না। এতে করে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছিল।

এই সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকবৃন্দ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের আয়মূলক খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহার করে এখন থেকে হতদরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে খাতা, পেনসিল, ইরেজার, সার্পনার ও কলমসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হবে। এর ফলে টাকার অভাবে কোনো শিক্ষার্থীর পড়াশোনা আর ব্যাহত হবে না।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সকল শিক্ষার্থী, সহকারী শিক্ষকবৃন্দ এবং অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় অভিভাবক নুর মোহাম্মদ তার অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, ' প্রথম আলো ট্রাস্ট বিগত পাঁচ বছর ধরে বিনা বেতনে এই প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে এবং শিক্ষার মান উন্নত করছে। এবার 'শিক্ষার আলো সহায়তা স্টোর' যুক্ত হওয়ায় হতদরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ উন্মোচিত হলো। এই এলাকার কোনো শিশু যেন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও প্রথম আলো ট্রাস্টের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।'

