বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালন

বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় নানান কর্মসূচির মধ্যদিয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে ফুলসহ উপহার বিনিময়, কেক কাটা, আলোচনা সভা ও ভূরিভোজের মধ্য দিয়ে রোববার বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ উপলক্ষে দিনব্যাপী ছিল কর্মযজ্ঞ। সকাল থেকেই শিক্ষার্থীরা হাতে লিখে শিক্ষক দিবসের প্ল্যাকার্ড তৈরি, বেলুল দিয়ে সাজসজ্জা, রান্না-বান্নার কাজ শুরু করে। দুপুর ১২টার দিকে সকলে মিলে কেক কেটে দিবসটির উদ্বোধন করা হয়। এরপর শিক্ষার্থীরা প্রত্যেক শিক্ষককে ফুল, মার্কার কলম ও কালি উপহার দেয়। শিক্ষকবৃন্দও উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মাঝে ডায়েরী ও কলম উপহার দেয়।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেক শিক্ষককে ফুল ও মার্কার কলম উপহার দেয়। শিক্ষকবৃন্দও উপস্থিত শিক্ষার্থীদের ডায়েরী ও কলম উপহার দেয়।

এসময় দিবসটি নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক কথা বলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলী উজ্জামান নূর, সহকারী প্রধান শিক্ষক শংকর চন্দ্র দাস, সিনিয়র শিক্ষক লুইশ মুর্মু, শিরিনা খাতুন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কথা বলে দশম শ্রেণির ইসরাত খাতুন, সুরমিলা হাঁসদা, নবম শ্রেণির সাকিবুল হাসান।

ইসরাত খাতুন বলে, আজ বিশ্ব শিক্ষক দিবস। গতবছরও বন্ধুসভার আয়োজনে আমরা দিবসটি উদযাপন করেছিলাম। শিক্ষকদের জন্য শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়েছিলাম। যেহেতু সামনের বছর আমরা এসএসসি পরীক্ষা দিব, এ দিবসটি পালন করার হয়তো সুযোগ পাব না। তাই আমরা উদ্যোগ নিয়েছিলাম এ বছর দিবসটি আমরা ভালো করে পালন করবো। আমাদের সঙ্গে অন্য শিক্ষার্থীরাও যোগ দেয়। আজ আমরা শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছি। ফুল দিয়ে ভালোবাসা নিবেদন করেছি। কথা দিয়েছি, গুরুজনদের কথা সর্বদা মেনে চলবো। আজ শিক্ষক দিবসে সকল শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা।

