রিকশাচালক বাবার স্বপ্ন পূরণে শিক্ষক হতে চায় ঐশী খাতুন

স্বপ্ন দেখা
রিকশাচালক বাবার স্বপ্ন পূরণে শিক্ষক হতে চায় ঐশী খাতুন
অভাব-অনটনের সংসার হলেও চোখে সোনালী স্বপ্ন। নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ঐশী খাতুন শিক্ষক হয়ে সমাজের অন্ধকার দূর করতে চায়। রাজশাহী আলোর পাঠশালার এই মেধাবী শিক্ষার্থীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন তার রিকশাচালক বাবাও। রাজশাহী নদীর পাড়ের বস্তিতে বাবা-মা ও এক ভাইকে নিয়ে ঐশীর বসবাস। বাবা রিকশা চালান আর মা অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। চরম দারিদ্র্যের মাঝেও ঐশী ও তার ভাই দুজনেই প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত রাজশাহী আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থী।
ঐশীর বাবা স্বপ্ন দেখেন, একদিন তার মেয়ে অনেক বড় মানুষ হবে, তার মুখ উজ্জ্বল করবে এবং একজন শিক্ষক হয়ে সমাজের অন্ধকার দূর করবে। বাবার এই স্বপ্নকেই বুকে ধারণ করে ঐশী। ঐশী জানায়, ' আমরা অনেক গরিব, কিন্তু আমার বাবা-মা কখনোই তা আমাকে বুঝতে দেন না। তারা সব সময় আমাকে উৎসাহ দেন ভালো করে পড়াশোনা করার জন্য। আমি আমার বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে চাই।' ঐশী তার বাবা-মাকে নিয়ে শহরে থাকতে চায়। উন্নত আর সুখী জীবন চায় ঐশী ও তার পরিবার। ঐশীকে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিতে সব রকম সহযোগিতা করছেন রাজশাহী আলোর পাঠশালার শিক্ষকবৃন্দ। প্রথম আলো ট্রাস্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ঐশী জানায়, প্রথম আলো ট্রাস্ট বিনা মূল্যে পড়াশোনার ব্যাবস্থা না করলে তার মতো অনেক শিক্ষার্থী অকালেই ঝরে যেত।