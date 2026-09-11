পাহাড়ের দুর্গম পথ পেরিয়ে শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন বুনছে সন্ধিতা

স্বপ্ন দেখা
পাহাড়ের দুর্গম পথ পেরিয়ে শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন বুনছে সন্ধিতা
বান্দরবানের দুর্গম পাহাড়ি জনপদ আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের সাধু হেডম্যান পাড়ার অভাবের সংসার থেকে উঠে এসে আলো ছড়াচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী সন্ধিতা ত্রিপুরা। চার ভাইবোনের মধ্যে দ্বিতীয় এই কিশোরীর জীবন সংগ্রামের গল্প হার মানায় প্রতিকূলতাকে। জুমচাষী বাবা ও গৃহিণী মায়ের সীমিত আয়ের সংসারে অভাব নিত্যসঙ্গী হলেও তার চোখে রয়েছে এক স্বপ্ন—বড় হয়ে সে আদর্শ শিক্ষক হতে চায়।
বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি ও মেধার স্বাক্ষর রাখা সন্ধিতা বিশ্বাস করে, শিক্ষা কেবল ব্যক্তিগত জীবনই বদলায় না, বরং বদলে দিতে পারে একটি সমাজ ও গ্রামের ভবিষ্যৎ। তবে আর্থিক সংকটের কারণে তার এই পথচলা সহজ ছিল না। তার জীবনে আশার আলো হয়ে এসেছে প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত ‘কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালা’। এখানে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পাওয়ার পর থেকেই মূলত তার পরিবারের দুশ্চিন্তা কেটেছে এবং শিক্ষার পথ আরও সুগম হয়েছে।
নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে সন্ধিতা জানায়, সে বড় হয়ে নিজের গ্রামের গরিব ও অসচ্ছল পরিবারের শিশুদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে চায়, যেন অর্থের অভাবে আর কোনো শিশুর পড়াশোনা থমকে না যায়।
সন্ধিতার এই অদম্য পথচলা প্রমাণ করে—দারিদ্র্য মানুষের পথকে কঠিন করতে পারে, কিন্তু স্বপ্নকে আটকাতে পারে না। সুযোগ, পরিশ্রম এবং সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে পাহাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি সাধারণ শিশুও হয়ে উঠতে পারে আগামী দিনের আলোকবর্তিকা।