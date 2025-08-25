বাবুডাইং আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীদের গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি
বাবুডাইং আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীদের গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে
পরিবেশ রক্ষায় রোপণের জন্য ফুল, ফল, ভেষজ ও বনজ গাছের চারা পেল প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত বাবুডাইং আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা। প্রথম আলো বন্ধুসভা, চাঁপাইনবাবগঞ্জের বন্ধুরা এসব গাছের চারা বিতরণ করেন। রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার এ বিদ্যালয়ের ২৫০ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে গত রোববার ২৪ আগস্ট ২০২৫ দুপুরে এসব গাছের চারা বিতরণ করা হয়।
দুপুর আড়াইটার দিকে বিদ্যালয়ের মাঠে শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে এসব গাছের চারা তুলে দেয় বন্ধুসভার বন্ধুরা। এসময় উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সহসভাপতি ফারাহ্ উলফাৎ অর্পিতা, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ নাফিউল হাসান, সহ- সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, বন্ধু রামিজ আহমেদ অন্তর, বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক লুইশ র্মুমু, সাঈদ মাহমুদ, উম্মে কুলসুমসহ অন্যরা। গাছ বিতরণ শেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলী উজ্জামান নূর, মাসরুফা খাতুন ও সৈয়দ নাফিউল হাসান।
এসময় বক্তারা বলেন, পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। আমাদের সচেতন হতে হবে। পরিবেশ রক্ষায় বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে। বৃক্ষনিধন রোধ করতে হবে। গাছ আমাদের অক্সিজেনসহ বেঁচে থাকার নানা উপকরণ দেয়। বাড়িতে কয়েকটি ফলের গাছ থাকলে পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে। উল্লেখ্য, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার উদ্যোগে প্রতিবছরই বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গাছের চারা বিতরণ এবং বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও বৃক্ষরোপণ ও বিতরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। বন্ধুদের দেয়া চাঁদার টাকা দিয়ে এসব গাছ কিনে বিতরণ করা হয়।