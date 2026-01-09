প্রকৌশলী হওয়ার স্বপ্ন দেখে ছোট্ট মাসুদ

স্বপ্ন দেখা
প্রকৌশলী হওয়ার স্বপ্ন দেখে ছোট্ট মাসুদ
মাসুদ হোসেন (৮) দমদমিয়া আলোর পাঠশালার তৃতীয় শ্রেণির নিয়মিত শিক্ষার্থী। তার রোল নম্বর ৫। তার পিতা মোহাম্মদ হোসেন পেশায় দিনমজুর। অন্যের দিনমজুরি কাজ করে কোনোরকমে তাদের সংসার চলে। মোহাম্মদ হোসেনের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে আছে। তাদের লেখাপড়ার খরচ বহন করা মোহাম্মদ হোসেনের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তাই সন্তানদের লেখাপড়া করাতে অপারগ হন। এমন সময় তাদের পাশে দাঁড়ায় প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত দমদমিয়া আলোর পাঠশালা। এ বিদ্যালয়ে বিনা মূল্যে পড়াশোনা করানো সুযোগ পেয়ে তাঁর সন্তান পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে।
মাসুদ হোসেনের মা শাহিনা বলেন, ‘আমার ছেলেটা অনেক লেখাপড়া করে। বাসায় সন্ধ্যায় এবং সকালে পড়তে বসে। আমি নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমার ছেলের খোঁজখবর রাখি। সে লেখাপড়ায় খুবই মেধাবী এবং খেলাধুলায়, আকাঁআকিতে খুবই পাপারদর্শী।’
মাসুদ হোসেন ভালো করে পড়াশোনা করছে। পড়াশোনা শেষ করে প্রকৌশলী হয়ে নিজ গ্রাম ও দেশের সেবা করবে বলে তার স্বপ্ন। সেই সঙ্গে অসংখ্য ধন্যবাদ জানায় প্রথম আলো ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষকে তার পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।