বছরের প্রথম দিন নতুন বই পেয়ে খুশি বাবুডাইং আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা

নতুন বই
বছরের প্রথম দিন নতুন বই পেয়ে খুশি বাবুডাইং আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা
বছরের প্রথম দিনে নতুন বই পেয়ে খুশি বাবুডাইং আলোর পাঠশালার প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা। বই পাবার পর শিক্ষার্থীরা বইয়ের পাতা খুলে নতুন বইয়ের ঘ্রাণ পেতে, নতুন পড়া দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এসময় শ্রেণির বাইরে বিদ্যালয়ের মাঠেও দলবেধে বসে বসে বই দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তারা। গত বৃহস্পতিবার এ দৃশ্য দেখা যায় রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত বাবুডাইং আলোর পাঠশালায়।
রাষ্ট্রীয় শোক চলমান থাকায় এ বছর আনুষ্ঠানিকভাবে বই উৎসব হচ্ছে না। তাই নিজ নিজ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেয়া হয়। বই পেয়ে উচ্ছসিত হয় শিক্ষার্থীরা। এসময় তারা শ্রেণিকক্ষে ও কক্ষের বাইরে মাঠে দলবেধে বসে পড়ে। নতুন বই খুলে ঘ্রাণ নিতে থাকে। নতুন নতুন ছবি ও পড়া খুঁজতে থাকে। শেষে শিক্ষার্থীরা নতুন বই হাতে নিয়ে খুশি মনে গ্রামের মেঠোপথ বা পুকুর পাড় ধরে নিজ নিজ বাড়ি ফিরে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলী উজ্জামান নূর বলেন, বছরের প্রথম দিনে নতুন বই পাওয়ার আনন্দই আলাদা। এ দিন শিশুরা নতুন বই পেয়ে খুব খুশি হয়। মুখে ফুটে ওঠে হাসির ঝিলিক। সে দৃশ্য দেখে মন ভরে যায়। নতুন বছর শিক্ষার্থীদের আনন্দায়ক পরিবেশের মধ্য দিয়ে কাটুক এ কামনা করি।