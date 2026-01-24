শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবকদের ভূমিকা নিয়ে সভা

অভিভাবক সমাবেশ
শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবকদের ভূমিকা নিয়ে সভা
প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত গুড়িহিরী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালায় ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিক্ষার্থী উপস্থিতি, মোবাইল আসক্তি, পরিচ্ছন্নতা এবং শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সমাবেশে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজিত দাস, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোঃ আব্দুল আজিজ, ইউপি সদস্য মোঃ মোরশেদুল আলম, কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান শিক্ষক রাজিত দাস তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা, শিক্ষকের পাশাপাশি অভিভাবকদের সক্রিয় ভূমিকা এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন অভ্যাসের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি জাঙ্কফুড পরিহার করে শিক্ষার্থীদের সুষম খাবার দেওয়ার উপর জোর দেন এবং বিশেষ করে এসএসসি ২০২৬ পরীক্ষার্থীদের পড়াশোনার বিষয়ে মনোযোগ দিতে আহ্বান জানান।
ইউপি সদস্য মো: মোরশেদুল ইসলাম শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে ভালো যোগাযোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার জন্য কোনো টাকা-পয়সা লাগে না এবং অভিভাবকদের নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের স্কুলে পাঠানোর অনুরোধ করেন। সভায় অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী মোসা: নাউমি খাতুনের মা মোসা: শামিমা আক্তার বিদ্যালয়ের প্রশংসা করে বলেন, ' গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালা অনেক ভালো মানের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই স্কুলে লেখাপড়া বেশ ভালই হয়।'
সমাপনী বক্তব্যে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোঃ আব্দুল আজিজ বলেন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিবিড় যোগাযোগ থাকলে শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান উন্নয়ন দ্রুত নিশ্চিত হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান, স্কুল শেষে বাড়িতে সময় কাটানোর ধরণ এবং মোবাইল আসক্তি থেকে দূরে রাখার বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন থাকার পরামর্শ দেন। এছাড়াও, বিদ্যালয় থেকে বিনামূল্যে শিক্ষা, যাতায়াতের জন্য সাইকেল এবং অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বৃত্তির মতো সুবিধাগুলো নিয়েও আলোচনা হয়। অভিভাবকবৃন্দ সভায় তাঁদের ইতিবাচক মন্তব্য পেশ করেন।