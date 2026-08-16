আলোর পাঠশালার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় পাসের হার ৬৫ শতাংশ

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা
আলোর পাঠশালার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় পাসের হার ৬৫ শতাংশ
প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত আলোর পাঠশালা থেকে এই বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ২৬ জন শিক্ষার্থী। পাসের হার ৬৫%। এই ২৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে গুড়িহারী কামদেবপুর আলোর পাঠশালা থেকে ২ জন শিক্ষার্থী জিপিএ -৫ পেয়েছে।তারা হলেন মোসা. সাফিয়া খাতুন ও মোসা. নুসরাত জাহান। গুড়িহারী কামদেবপুর আলোর পাঠশালা থেকে ১৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে ১১ জন শিক্ষার্থী পাস করেছে। পাসের হার ৭৮.৫৭% ।
এছাড়াও প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালা থেকে মোট ৬ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেকৃতকার্য হয়েছে ৪ জন,পাশের হার ৬৬.৬৭%। মদনপুর আলোর পাঠশালা থেকে মোট তিনজন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতকার্য হয়েছে একজন, পাশের হার ৩৩.৩৩%। রাজশাহী আলোর পাঠশালা থেকে ৮ জন অংশ নিয়ে পাস করেছে ৫ জন, পাসের হার ৬২.৫% ও বাবুডাইং আলোর পাঠশালা থেকে ৯ জন অংশ নিয়ে ৫ জন পাস করেছে। পাসের হার ৫৫.৫৫%। সার্বিকভাবে আলোর পাঠশালায় এ বছর মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষায় পাসের হার ৬৫ শতাংশ।
উল্লেখ্য, এই বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ-৫—দুটিই কমেছে। পাসের হার ৬২ দশমিক ২৫ এবং জিপিএ–৫ পেয়েছে ১ লাখ ১৬ হাজার ৬৭৬ জন। গত বছর পাসের হার ছিল ৬৮ দশমিক শূন্য ৪৫ শতাংশ। আর জিপিএ–৫ পেয়েছিল ১ লাখ ৩৯ হাজার ৩২ জন। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় এ বছর পাসের হার কমেছে ৬ দশমিক ২০।