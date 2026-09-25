স্বাস্থ্য সুরক্ষা
বয়ঃসন্ধিকালীন সচেতনতা ও স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ
নদীর হাওয়ায় ঘেরা প্রান্তিক জীবনে কৈশোরের সংকোচ ও অজ্ঞতা ভেঙে ডানা মেলল আত্মবিশ্বাসের এক নতুন সুর। গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত ‘মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালা’-য় অনুষ্ঠিত হলো বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা সভা ও স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ কর্মসূচি। লক্ষ্মীপুরের মজু-চৌধুরীর হাটে নদীতে ভাসমান বেদে সম্প্রদায়ের মেয়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এ সব ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে নদীঘেঁষা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শারীরিক পরিবর্তন, পরিচ্ছন্নতা এবং সুস্থ থাকার বিভিন্ন সহজ উপায় সহজ-সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেন শিক্ষকেরা। ভয় আর লজ্জার দেয়াল ভেঙে কীভাবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে হয়, তা নিয়ে প্রাণবন্ত ও খোলামেলা আলোচনা হয়।
আলোচনা শেষে স্কয়ার টয়লেট্রিজের সহায়তায় প্রথম আলো ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের হাতে স্যানিটারি ন্যাপকিন তুলে দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় এই উপহার পেয়ে শিক্ষার্থীদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে নিশ্চিন্ত স্বস্তি আর আনন্দের হাসি।
আয়োজকরা আশাবাদ ব্যক্ত করে জানান, সঠিক সচেতনতার অভাবে কৈশোরে কোনো মেয়ে যেন পিছিয়ে না পড়ে। শিক্ষার্থীদের সুস্থতা, নিরাপত্তা ও আত্মবিশ্বাস বজায় রাখতে ভবিষ্যতেও এমন নিয়মিত আয়োজন অব্যাহত থাকবে।