গুড়িহারী–কামদেবপুর আলোর পাঠশালায় শিক্ষকতার সুযোগ

গুড়িহারী–কামদেবপুর আলোর পাঠশালায় শিক্ষকতার সুযোগ
বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দিচ্ছে প্রথম আলো ট্রাস্ট। সামিট গ্রুপ ও আঞ্জুমান-আজিজ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের আর্থিক সহায়তায় প্রথম আলো ট্রাস্টের পরিচালনায় সারা দেশে ‘আলোর পাঠশালা’ নামে ৮টি স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালায় বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।
গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালায় একজন সহকারী শিক্ষক (গণিত), নিয়োগ করা হবে। সহকারী শিক্ষক পদে আবেদনের জন্য স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি/সমমান থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদানে পারদর্শী হতে হবে। স্নাতকোত্তর, বিএড ডিগ্রি, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কিংবা শিক্ষকতা পেশায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রার্থীর শিক্ষাজীবনে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ/সমমান ফলাফল গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, তিন কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপিসহ আবেদনপত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক বরাবর পাঠাতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা:
প্রধান শিক্ষক, গুড়িহারী–কামদেবপুর আলোর পাঠশালা, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।
যোগাযোগের মুঠোফোন নম্বরঃ ০১৭৪৪৩১২৭৩৭, ০১৭১০৩০৩৪৩৯
ই-মেইল: [email protected], [email protected]
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫