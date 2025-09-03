শিক্ষার্থীরাই নিয়মিত তাদের শ্রেণিকক্ষ, বাগান, মাঠ ও ওয়াশরুম পরিষ্কার করে

পরিচ্ছন্নতা অভিযান
শিক্ষার্থীরাই নিয়মিত তাদের শ্রেণিকক্ষ, বাগান, মাঠ ও ওয়াশরুম পরিষ্কার করে
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শরীর ও মন সুস্থ ও সতেজ রাখে। সুস্থ ও সুখী জীবনযাপনের জন্যও অপরিহার্য এটা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হলো জীবাণু ময়লা আবর্জনা থেকে মুক্ত থাকার অবস্থা ও সেই অবস্থা বজায় রাখার অভ্যাস। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি যেমন হাত ধোয়া, নিয়মিত গোসল এবং পরিষ্কার পোশাক পরার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। একইভাবে বাড়িঘর, কর্মক্ষেত্র এবং জনসমাগমের স্থান পরিচ্ছন্ন রাখলে রোগ জীবাণুর বিস্তার রোধ হয়, যা সুস্থ ও আনন্দময় জীবনের ভিত্তি তৈরি করে।
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসকে অভ্যস্ত করতে প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পালন করে। প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার শেষ ঘণ্টায় একজন নির্দিষ্ট শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এই অভিযানে শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণি কক্ষ, বাগান, মাঠ ও ওয়াশরুম পরিষ্কার করে। এতে পড়ালেখার পাশাপাশি তারা নিজেদের কাজ ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে ওঠে। ফলে তারা রবিবার থেকে শ্রেণির পাঠে পূর্ণ মানসিক প্রফুল্ল নিয়ে থাকতে পারে।
পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রোগ জীবাণু বিস্তার রোধ করে এবং সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা একটি সুস্থ সুন্দর ও সুখী জীবনের পূর্ব শর্ত। তাই আমাদের সকলের উচিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভ্যাসে পরিণত করা।