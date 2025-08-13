স্মরণসভা
বাবুডাইং আলোর পাঠশালা স্মরণসভা অনুষ্ঠিত
রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার বাবুডাইং আলোর পাঠশালা পরিচালনা কমিটির (এসএমসি) সহসভাপতি কার্তিক টুডুর জন্য স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার দুপুর ১২টায় রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার বাবুডাইং গ্রামে অবস্থিত বিদ্যালয়ের মিলনায়তন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য গত ১৯ জুলাই কার্তিক টুডু তাঁর নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন।
সভার শুরুতে কার্তিক টুডুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এসএমসি সভাপতি জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য দেন চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আনোয়ার হোসেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলী উজ্জামান নূর, গ্রাম্য মোড়ল সাইদুর রহমান, রুমালি হাঁসদা, লগেন সাইচুরি, প্রয়াতের ছেলে বিশ্বনাথ টুডু, মেয়ে ও বাবুডাইং আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থী সাবিত্রী টুডু, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শংকর চন্দ্র দাস, সিনিয়র শিক্ষক লুইশ মুর্মু, শিক্ষার্থী বৃষ্টি মুরমু প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিনিয়র শিক্ষক সাঈদ মাহমুদ।
এ সময় বক্তারা বলেন, কার্তিক টুডু ছিলেন বাবুডাইং আলোর পাঠশালার জন্য একজন নিবেদিত প্রাণ। শুরু থেকেই তিনি বিদ্যালয়ের যেকোনো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে থাকতেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে তিনি নিজেই বাঁশ-কঞ্চি-কাঠ নিয়ে এসে বিদ্যালয়ের কাঠামো তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন। থেকেছেন প্রতিষ্ঠানের পাশে। বিদ্যালয়ের যেকোনো অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকতেন। শিক্ষার্থীদের দিতেন অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য। শিক্ষার প্রতি তাঁর আন্তরিকতা আমাদের মুগ্ধ করে। আমরা তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। তাঁর শোকে আমরা শোকাহত। শেষে তাঁর জন্য প্রার্থনা করা হয়।