রোয়াংছড়িতে বিজ্ঞান ও ইনোভেশন প্রতিযোগিতায় কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার জোড়া সাফল্য

সাফল্য
রোয়াংছড়িতে বিজ্ঞান ও ইনোভেশন প্রতিযোগিতায় কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার জোড়া সাফল্য
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ-এর এডুকেশনাল সাপোর্ট স্কিমের আওতায় বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলা পর্যায়ে "স্টার্ট আপ, বিজ্ঞান প্রজেক্ট ও ইনোভেশন আইডিয়া" প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মাঝে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা, বৈজ্ঞানিক মনন, গবেষণা দক্ষতা এবং উদ্যোক্তা মানসিকতা বিকাশের লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পেছনে ফেলে অনন্য গৌরব অর্জন করেছে কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালা। বিদ্যালয়টি থেকে অংশগ্রহণকারী দুটি দলই নিজ নিজ বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।
স্টার্ট আপ বিভাগে কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা সমন্বিত পর্যটন ও কৃষিভিত্তিক মেগা প্রকল্প শীর্ষক একটি চমৎকার আইডিয়া উপস্থাপন করে। পাহাড়ি এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পর্যটন সম্ভাবনা এবং কৃষি সম্পদকে সমন্বিতভাবে কাজে লাগিয়ে কীভাবে স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়তা-ই ছিল এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এই দলে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা হলেন ৯ম শ্রেণির নেইচিং মারমা, ৭ম শ্রেণির উওয়ংসিং মারমা ও প্রনয় তংচংগ্যা।
অন্যদিকে, বিজ্ঞান প্রজেক্ট বিভাগে বিদ্যালয়ের আরেকটি দল সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সেচের ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প প্রদর্শন করে। সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব ও নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার করে কীভাবে কৃষি জমিতে সাশ্রয়ী ও টেকসই সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, তা এই প্রকল্পে তুলে ধরা হয়। এটি বাস্তবায়ন করা গেলে কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খরচ অনেক কমে আসবে বলে বিচারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দলের খুদে বিজ্ঞানীরা হলেন ৮ম শ্রেণির নিরব ত্রিপুরা, ৭ম শ্রেণির ভানথাতলম বম ও সাগরিকা তংচংগ্যা।
কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার শিক্ষকমণ্ডলী ও পরিচালনা পর্ষদ এই সাফল্যে অত্যন্ত আনন্দিত। তারা জানান, শিক্ষার্থীদের মেধা, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস এবং শিক্ষকদের নিরলস দিকনির্দেশনার ফলেই এই গৌরব অর্জন সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতেও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আরও বড় পরিসরে নিজেদের মেধার স্বাক্ষর রাখবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থী, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও অভিভাবকদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, সম্মানিত বিচারকমণ্ডলী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবকবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। খুদে শিক্ষার্থীদের এমন উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ উপস্থিত সকলের মাঝে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে।