চিকিৎসক হয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায় মেধাবী সালমা

স্বপ্ন দেখা
চিকিৎসক হয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায় মেধাবী সালমা
চরম অভাব-অনটনকে জয় করে চিকিৎসকের স্বপ্ন দেখছে গুড়িহারী-কামদেবপুর আলোর পাঠশালার নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী উম্মে সালমা। প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত আলোর পাঠশালার বিজ্ঞান বিভাগের এই মেধাবী শিক্ষার্থীর শ্রেণি রোল ২ এবং বিদ্যালয়ে রয়েছে শতভাগ উপস্থিতি।
উম্মে সালমার বাবা মো. সফিকুল ইসলাম একজন ক্ষুদ্র চা দোকানদার এবং মা মোসা. নাজমা আক্তার গৃহিণী। ভিটেমাটি ছাড়া জমিজমা না থাকায় চায়ের দোকান ও গৃহপালিত হাঁস-মুরগির সামান্য আয়েই টেনেটুনে চলে তাদের সংসার। এত দারিদ্র্যের মধ্যেও থেমে নেই সালমার পড়াশোনা।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে উম্মে সালমা বলে, ‘ছোটবেলা থেকেই আমার ইচ্ছা বড় হয়ে চিকিৎসক হওয়া। লেখাপড়া শেষ করে নিজ গ্রামসহ দেশের সব দরিদ্র ও অসহায় রোগীকে সেবা দিতে চাই। বিদ্যালয় ও প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় আমি আমার এই স্বপ্ন পূরণ করে সবার মুখ উজ্জ্বল করতে চাই।’
মেয়ের স্বপ্ন পূরণে বাবা সফিকুল ইসলাম সাধ্যমতো সব চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানান। আমাদের বিশ্বাস অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও আলোর পাঠশালার সহায়তায় উম্মে সালমা একদিন তার লক্ষ্যে পৌঁছাবে।