দমদমিয়া আলোর পাঠশালায় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন

টিকাদান
দমদমিয়া আলোর পাঠশালায় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন
কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলায় প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত দমদমিয়া আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা পেল টাইফয়েড টিকা। গত ২১ অক্টোবর রোজ মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাঝে এ টিকা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় এ টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ।
আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীদের টিকা প্রদান করেন টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের স্বাস্থ্য সহকারী নুরজাহান ও ভ্যাকসিনেটর মো. আবদুল্লাহ।
১২ অক্টোবর থেকে দেশব্যাপী শুরু হয়েছে টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে নিজ বিদ্যালয়ে টিকা দেওয়া হচ্ছে। টিকার ডোজ শূন্য দশমিক পাঁচ এমএল। এ টিকার ডোজ একটি। এ টিকা দিতে হয় বাহুর ওপরের বহিরাংশের মাংসপেশিতে।
টিকা প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী রাজেশ কুমার কানু, সহকারী শিক্ষক মো. জোনায়েদ, রবিউল আলম, সৈয়দ নুর ও আমান উল্লাহ৷