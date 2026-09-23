আলোর পাঠশালা

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শিক্ষার আলোয় বাল্যবিয়ে রুখছে চরের মেয়েরা

লেখা:
মো. আমজাদ হোসেন, সহকারী শিক্ষক, প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালা
কুড়িগ্রামে অবস্থিত প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার মেয়ে শিক্ষার্থীরা।

চরাঞ্চলের দারিদ্র্য, কুসংস্কার ও সামাজিক অসচেতনতা ডিঙিয়ে শিক্ষার আলোয় নিজেদের ভাগ্য বদলাচ্ছে 'প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালা'র মেয়ে শিক্ষার্থীরা। বাল্যবিয়ে রোধ করে লেখাপড়ার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার নতুন স্বপ্ন দেখছে চরের এই প্রান্তিক ছাত্রীরা।
চরাঞ্চলে সাধারণত অসচেতনতার কারণে অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, যা তাদের সম্ভাবনাকে শুরুতেই থামিয়ে দেয়। এ অবস্থায় প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালা চরের মেয়েদের কেবল পাঠ্যবইয়ের শিক্ষাই দিচ্ছে না; বরং অধিকার, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন করে তুলছে। স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত থাকার মাধ্যমে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে এবং বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে পরিবারকে সচেতন করার সক্ষমতা অর্জন করছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুপ্রেরণায় এসব শিক্ষার্থী এখন ভবিষ্যতে শিক্ষক, চিকিৎসক কিংবা উদ্যোক্তা হওয়ার লক্ষ্য স্থির করছে। শিক্ষাবিদদের মতে, একটি শিক্ষিত মেয়ে শুধু নিজের জীবনই বদলায় না, পুরো পরিবার ও পরবর্তী প্রজন্মকে সচেতন করে তোলে। চরাঞ্চলের এই মেয়েদের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রমাণ করে—শিক্ষা কেবল জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ ও নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

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