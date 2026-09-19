আলোর পাঠশালা

শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

লক্ষ্মীপুরে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা সামগ্রী উপহার দিল ইউর ব্যাটম্যান

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মোঃ শোয়াইব হোসেন, সহকারী প্রধান শিক্ষক, মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালা
লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার মেঘনা নদীর তীরবর্তী মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালার অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী উপহার দিয়েছে সেচ্ছাসেবী সংগঠন ইউর ব্যাটম্যান।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর প্রথম আলো ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত মেঘনাপাড় ধীবর আলোর পাঠশালার ২০ জন অসচ্ছল শিক্ষার্থীর হাতে নতুন স্কুল ব্যাগ, খাতা, কলমসহ প্রয়োজনীয় সব শিক্ষা সরঞ্জাম তুলে দেন ইউর ব্যাটম্যান সংগঠনটির প্রতিনিধিরা। মেঘনা নদীর চরাঞ্চলে প্রতিকূল পরিবেশ ও দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা জেলে পরিবারের শিশুদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করতে এবং ঝরে পড়া রোধ করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়। নতুন ব্যাগ ও খাতা-কলম হাতে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও অভিভাবক প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে ইউর ব্যাটম্যানের এই মানবিক কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা জানান, চরাঞ্চলের মতো দুর্গম এলাকায় শিক্ষার আলো টিকিয়ে রাখতে সমাজের সামর্থ্যবান ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর এমন সহায়তামূলক উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সংগঠনটির প্রতিনিধিদের মতে, সমাজের অবহেলিত শিশুদের পাশে দাঁড়ানো নৈতিক দায়িত্ব। ক্ষুদ্র এ উপহার শিশুদের আগামী দিনের বড় স্বপ্ন দেখার সুযোগ করে দেবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। একইসঙ্গে দুর্গম অঞ্চলের শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করায় প্রথম আলো ট্রাস্টের পরিচালনায় পরিচালিত এই বিদ্যাপীঠটির অগ্রযাত্রারও প্রশংসা জানান তারা। বিদ্যালয়টির সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ শোয়াইব হোসেন বলেন, এই উপহার শিশুদের পড়াশোনায় নতুন প্রেরণা জুগিয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের মানবিক সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য আমরা আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

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