স্বপ্ন দেখা
পুলিশ হতে চায় সুমাইয়া, ফেরাতে চায় জনগণের আস্থা
প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী মোছাঃ সুমাইয়া আক্তার এক ভিন্নধর্মী স্বপ্ন লালন করছে। সে বড় হয়ে পুলিশ অফিসার হতে চায়। সুমাইয়ার এই স্বপ্নের পেছনের কারণও ব্যতিক্রমী। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পুলিশের প্রতি জনগণের যে ভয় ও আস্থাহীনতা রয়েছে, সে তা দূর করে পুলিশকে 'জনগণের বন্ধু' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। চর এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় কৃষক মোঃ ছোলেমান আলীর কন্যা সুমাইয়া। তিন ভাই-বোনের মধ্যে সে দ্বিতীয়। দরিদ্রতা সত্ত্বেও তার বাবা সন্তানদের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। সম্প্রতি প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক যখন সেমিনারে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য জানতে চান, সুমাইয়া তখন দৃঢ়তার সাথে পুলিশ অফিসার হওয়ার কথা জানায়।
কারণ জানতে চাইলে সুমাইয়া বলে, ' বর্তমান প্রেক্ষাপটে পুলিশ মানে এক ভয়ংকর রূপ। পুলিশ মানে জনগণের নিকট আস্থাহীন, পুলিশ মানে ঘুষ, পুলিশ মানেই আতঙ্ক ও পুলিশ জনগণের রক্ষক না হয়ে ভক্ষক হিসেবে পরিচিত।' এই নেতিবাচক ধারণা পরিবর্তন করাই তার মূল লক্ষ্য। তার স্বপ্ন, একজন পুলিশ অফিসার হয়ে জনগণের কাছে পুলিশের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা ফিরিয়ে আনা, জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান করা এবং প্রত্যেকটি নাগরিকের সঙ্গে পুলিশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। সুমাইয়ার মতে, পুলিশ হবে জনগণের আস্থার প্রতীক, যা দেশ ও জাতির কল্যাণে সহায়ক হবে এবং দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী একটি রাষ্ট্রে পরিণত করবে।
প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক জনাব আজিজুল হক সুমাইয়াকে অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমি তার মাঝে সৎ, সাহসী ও নির্ভীক দেশপ্রেম লক্ষ্য করছি। তার যত্ন নিলে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনবে।