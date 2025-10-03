উৎসব
দুর্গাপূজা উপলক্ষে নতুন পোশাক পেল ১০ শিক্ষার্থী
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাবুডাইং আলোর পাঠশালার ১০ জন শিক্ষার্থী উপহার হিসেবে পেল নতুন পোশাক। গত মঙ্গলবার দুপুরে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার বাবুডাইং আলোর পাঠশালা প্রাঙ্গণে তাদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়। পোশাক পেয়ে উচ্ছ্বসিত মনে বাড়ি ফিরে শিক্ষার্থীরা।
পোশাক পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী সম্পা টুডু বলে, আমার বাবা শারীরিকভাবে দুর্বল। ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। আমাদের কোন ভাই নেই। আমরা দুই বোন এই স্কুলে পড়ি। পূজা শুরু হলেও বাবা আমাদের নতুন পোশাক কিনে দিতে পারেনি। স্যারদের কাছ থেকে আমরা দুইবোন নতুন পোশাক পেলাম। খুব খুশি লাগছে। স্যারেরা আমাদের খুব ভালোবাসেন।
পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী আদিতো হাসদা বলে, আমরা তিন ভাইবোন বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় পড়ি। এবার পূজাতে বাবা এখনো নতুন পোশাক কিনে দেয়নি। মন খারাপ ছিল। কিন্তু স্যারেরা আমাদের নতুন পোশাক দেন। খুব আনন্দ হচ্ছে আমার।
পোশাক বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলী উজ্জামান নূর, সিনিয়র শিক্ষক লুইশ মুরুম, বিমল হাঁসদাক, সাঈদ মাহমুদ, তাকদিরুল ইসলাম, নির্মল কোল, অতিথি শিক্ষক শাহনিনা প্রামাণিক প্রমুখ।
আলী উজ্জামান নূর জানান, শুরু হয়েছে সনাতন ধর্মের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। আমরা খোঁজ রেখেছিলাম, পূজাতে কোন কোন শিক্ষার্থীদের নতুন পোশাক কিনে দিতে পারেনি পরিবারের সদস্যরা। পূজা শুরু হলেও কিছু শিক্ষার্থীরা নতুন পোশাক না পেয়ে মন খারাপ করে ছিল। বিষয়টি জানতে পেরেই আমরা উদ্যোগ নেই। কিছু শিক্ষক ও কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির আর্থিক সহযোগিতায় ১০ জন শিক্ষার্থীকে নতুন পোশাক কিনে দিই। নতুন পোশাক পেয়ে শিক্ষার্থীদের মুখে হাসি ফুটে উঠে। তা দেখে আমাদের মনও ভালো হয়ে যায়।