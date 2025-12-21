বিজয় দিবসে কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার দ্বৈত সাফল্য

সাফল্য অর্জন
বিজয় দিবসে কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার দ্বৈত সাফল্য
মহান বিজয় দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠানে নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করেছে কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালা। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে প্রতিষ্ঠানটি কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে—দুই বিভাগেই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে।
দীর্ঘ প্রস্তুতির পর কচ্ছপতলী আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা বর্ণাঢ্য ডিসপ্লে পরিবেশন করে, যা উপস্থিত দর্শক ও বিচারকমণ্ডলীর ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশনার ফলস্বরূপ তারা ডিসপ্লে ইভেন্টে ১ম স্থান অধিকার করে। তাদের সৃজনশীলতা, সুশৃঙ্খলতা এবং দেশপ্রেমের বার্তা এই ডিসপ্লেতে মূর্ত হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি, বিজয় দিবসের মূল কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায়ও প্রতিষ্ঠানটি দারুণ পারফরম্যান্স দেখায়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সুসংগঠিত দল কুচকাওয়াজে হেঁটে মঞ্চের সামনে দিয়ে যায় এবং তাদের পরিবেশন নৈপুণ্যের জন্য তারা ৩য় স্থান অর্জন করে।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এই দ্বৈত সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, ' আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম, নিয়মানুবর্তিতা এবং দেশপ্রেমের ফল এই অর্জন। এটি শুধু বিদ্যালয়ের জন্য নয়, পুরো এলাকার জন্য গর্বের বিষয়। সেই সাথে প্রথম আলো ট্রাস্টের প্রতি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা।কেননা তারাই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছে।' উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এবং আলোর পাঠশালার এই সাফল্যে সকলকে অভিনন্দন জানান।