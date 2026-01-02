দারিদ্র্যের মধ্যেও এগিয়ে যাচ্ছে ছোট্ট ছিদ্দিক

এগিয়ে যাওয়া
দারিদ্র্যের মধ্যেও এগিয়ে যাচ্ছে ছোট্ট ছিদ্দিক
প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত দমদমিয়া আলোর পাঠশালার তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মোহাম্মদ ছিদ্দিক। বাবা মোহাম্মদ আইয়ুব দিনমজুরি করে সংসার চালান। কিন্তু দিনমজুরির অল্প আয়ে সংসার চালিয়ে তিন ছেলে ও দুই মেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালানো কঠিন। তারপরও চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি। এদিকে মোহাম্মদ ছিদ্দিক পড়াশোনার প্রতি খুবই মনোযোগী। সে স্বপ্ন দেখে, একদিন সে চিকিৎসক হবে, মানুষের সেবা করবে।
লেখাপড়া ও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় খুবই পারদর্শী মোহাম্মদ ছিদ্দিক। তার ক্লাস রোল ১। ছেলের এই আগ্রহ দেখে মা রহিমা খাতুন নিয়মিত খোঁজ রাখেন বিদ্যালয়ে উপস্থিতির। তিনি জানান, ‘আমার ছেলেটা অনেক লেখাপড়া করে। বাসায় সন্ধ্যায় এবং সকালে নিয়মিত পড়তে বসে।’
ছিদ্দিকের স্বপ্ন, সে দমদমিয়া আলোর পাঠশালা থেকে পড়াশোনা শেষে এসএসসি ও এইচএসসি পাস করবে। পরে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দেবে। চিকিৎসক হয়ে পাড়া-প্রতিবেশী ও চিকিৎসা বঞ্চিত শিশুদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা প্রদান করবে। নিজের এই স্বপ্ন পথের অংশীদার হওয়ার জন্য প্রথম আলো ট্রাস্ট ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানায় সে।