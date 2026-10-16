স্কাউটস কার্যক্রম
বাবুডাইং আলোর পাঠশালার স্কাউট কার্যক্রম পরিদর্শনে বাংলাদেশ স্কাউটস কর্মকর্তারা
রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত বাবুডাইং আলোর পাঠশালার স্কাউট ও কাব কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রতিনিধিদল। গত মঙ্গলবার দুপুরে বিদ্যালয়ে পৌঁছালে শিক্ষার্থীদের বর্ণাঢ্য অভ্যর্থনা ও ঐতিহ্যবাহী নাচের মাধ্যমে অতিথিদের বরণ করা হয়।
পরিদর্শন শেষে বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মোছা. জান্নাতুল ফেরদৌস সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ‘এই বিদ্যালয়ের স্কাউট সদস্যদের পরিপূর্ণ পোশাক, শৃঙ্খলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শিক্ষার্থীরা যাতে পিএস ও শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জন করতে পারে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।’
দিনব্যাপী এ আয়োজনে প্যাক ও ট্রুপ মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক উপ-কমিশনার হেলাল উদ্দিন শেখ নাসিম, উপজেলা স্কাউট সম্পাদক মো. আনোয়ারুল ইসলাম, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শংকর চন্দ্র দাস ও লুইশ মুর্মুসহ অন্যান্য শিক্ষক ও স্কাউট নেতারা।
বক্তারা বলেন, স্বল্প সময়ে বাবুডাইং আলোর পাঠশালা স্কাউট গ্রুপ উপজেলা ও জেলায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। আসন্ন ৩০ অক্টোবর নাটোরে সপ্তম আঞ্চলিক কাব ক্যাম্পুরিতে অংশগ্রহণের খবরে আনন্দ প্রকাশ করে অতিথিরা বিদ্যালয়টির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন। পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও ফটোসেশনের মধ্য দিয়ে দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকে।