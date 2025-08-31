স্বপ্ন দেখা
চিকিৎসক হয়ে দুর্গম চরের মানুষের সেবা করতে চায় সুবহানা
প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত মদনপুর আলোর পাঠশালার অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী সুবহানা। তার পিতার নাম দুলাল শিকদার আর মাতা শাহানুর বেগম। তিন ভাই-বোনের মধ্যে সুবহানা সবার ছোট। তার বাড়ি মদনপুর আলোর পাঠশালা থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে। বাড়ি থেকে যাতায়াতের কোন ভালো ব্যবস্থা নেই। তাকে প্রতিদিন পায়ে হেঁটে বিদ্যালয় আসা-যাওয়া করতে হয়। তবুও সে নিয়মিত স্কুলে আসে। সে চায় পড়ালেখা করে তার বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে।
সুবহানা জন্মলগ্ন থেকেই দেখে আসছে চরবাসীর দুর্দশা। দুর্দশাই এখানকার মানুষের নিত্য সঙ্গী। তার এক নিকটাতীয় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য তাকে ভোলা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু নেওয়ার মতো কোনো যানবাহন না থাকায় বিনা চিকিৎসায় তিনি মারা যান। এই ঘটনা তার মনে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। এখান থেকেই সুবহানা মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় বড় হয়ে তিনি একজন চিকিৎসক হবে এবং চরবাসীর সেবা করবে । এই চিন্তা পরেই সে এখন লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। সে দেশবাসীর কাছে দোয়া চায় আল্লাহ যেন তার ইচ্ছা পূরণ করেন এবং সে যেন চরবাসীর সেবা করতে পারে। তার স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, সুবহানা পড়ালেখায় যেমন ভালো তেমনি সে নিয়মিত একজন শিক্ষার্থী। সে তার চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন পূরণের জন্য এখন থেকেই ভালো রেজাল্ট করার ব্যাপারে মনযোগী। সে তার এলাকার মানুষের জন্য চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে চায়। আমরাও চাই সে তার স্বপ্ন পূরণ করে দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনুক।